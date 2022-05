BCCI ने IPL 2022 के प्लेऑफ के शेड्यूल की घोषणा की

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 के प्लेऑफ के शेड्यूल का घोषणा कर दिया है. इस समय इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 15वां सीजन खेला जा रहा है. इसमें इस बार 8 की जगह कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इससे पहले 70 लीग मैचों के शेड्यूल का घोषणा कर दिया था. इसके बाद सभी को प्लेऑफ मैचों के शेड्यूल का इंतजार काफी बेसब्री से था. बीसीसीआई ने अब उसका भी आधिकारिक घोषणा कर दिया है.

Pleased to announce that Playoff Stage of IPL 2022 will be held in Ahmedabad & Kolkata. Mega final will be at Narendra Modi Stadium on May 29 along with Qualifier 2 on May 27. Qualifier 1 & Eliminator at Eden Gardens on 24-25 May respectively:BCCI Secy Jay Shah to ANI



