Sourav Ganguly ने लॉन्च किया ये खास ऐप, जानें किस अफवाहों पर लगाया विराम?

Sourav Ganguly: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 02 जून 2022 को अपनी नई पारी का घोषणा किया है. सौरव गांगुली ने 01 जून 2022 को एक ट्वीट कर सनसनी मचा दिया. गांगुली ने फैन्स से कहा था कि उन्होंने कुछ नया करने का सोचा है.

Share my new initiative with all the educators, teachers, and coaches and give me an opportunity to help them grow. Link in bio.



I am thankful to @ClassplusApps for helping me with this. pic.twitter.com/J9nTwiiWEJ