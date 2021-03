भवानी देवी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं

भारत की अंतरराष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है. तलवारबाजी में भवानी देवी ने इतिहास रच दिया है. ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली भवानी पहली भारतीय तलवारबाज बनीं हैं.

वे ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज हैं. खेल मंत्री किरण रिजजू ने भी भवानी को बधाई दी है. भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग (एओआर) के आधार पर ओलंपिक क्वालीफिकेशन हासिल किया. भवानी देवी अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं.

Congratulations to Indian fencer Bhavani Devi who has qualified for Tokyo Olympics! She has become the 1st ever Indian fencer to achieve the feat. My best wished to @IamBhavaniDevi pic.twitter.com/NFGJzuB4Dx