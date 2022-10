Current affairs quiz in hindi: 03 अक्टूबर 2022-लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, युवा 2.0, वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे, शिखर धवन

Current affairs quiz in hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. आज के करेंट अफेयर्स क्विज में मेड-इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, युवा 2.0, वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे, और शिखर धवन आदि से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है.

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है?

a) युवा लेखक

b) युवा उद्यमी

c) युवा वैज्ञानिक

d) यंग टेक-डेवलपर्स

2. किस भारतीय-अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है?

a) काश पटेल

b) पराग अग्रवाल

c) विवेक लाल

d) लक्ष्मण नरसिम्हन

3. विश्व पर्यावास दिवस (World Habitat Day) 2022 कब मनाया जा रहा है?

a) 4 अक्टूबर

b) 1 अक्टूबर

c) 2 अक्टूबर

d) 3 अक्टूबर

4. भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड-इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) का नाम क्या है?

a) ध्रुव

b) प्रचंड

c) मंगुस्ता

d) अपाचे

5. निम्नलिखित में से किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

a) संयुक्त राज्य अमेरिका

b) यूनाइटेड किंगडम

c) ऑस्ट्रेलिया

d) रूस

6. वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे कब मनाया जाता है?

a) 1 अक्टूबर

b) 4 अक्टूबर

c) 3 अक्टूबर

d) 5 अक्टूबर

7. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है?

a) केएल राहुल

b) सूर्यकुमार यादव

c) दिनेश कार्तिक

d) शिखर धवन

उत्तर:



1.(a) युवा लेखक

प्रधान मंत्री मोदी ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा 2.0 योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। युवा 2.0 को भारत के लोकतंत्र को समझने और उसकी सराहना करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लांच किया गया था, जो पीएम मोदी के दृष्टिकोण की भी व्याख्या करता है।



2.(c) विवेक लाल

भारतीय मूल के जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 'विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन' के प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। वह एक उद्योग नेतृत्वकर्ता और अमेरिका में जनरल एटॉमिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो एटॉमिक प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में शीर्ष पर है।



3.(d) 3 अक्टूबर

विश्व पर्यावास दिवस (World Habitat Day) 2022 3 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस बार इसका मुख्य विषय 'ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छे घर का हकदार है' पर आधारित है। इस दिवस का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाने के विचार को सुगम बनाता है जिसमें आने वाली पीढ़ियों को रहने पर गर्व हो, विशेष रूप से, यह दिवस हर अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है।



4. (b) प्रचंड

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH) को 'प्रचंड' नाम दिया है। इसके वायुसेना में शामिल होने से न केवल भारतीय वायु सेना की युद्ध क्षमता में इजाफा हुआ है बल्कि यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम है।



5. (a) संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता किया है। अमेरिका और एक दर्जन से अधिक प्रशांत द्वीप राष्ट्रों ने घोषणा में अपनी साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रों से कहा कि अमेरिका इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।



6.(c) 03 अक्टूबर

विश्व वास्तुकला दिवस (World Architecture Day) प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर को विश्व स्तर पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक के महान वास्तुशिल्प कार्यों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस आर्किटेक्ट्स की कड़ी मेहनत की सराहना करने और साथ ही समाज में वास्तुकला के विकास के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है।



7. (d) शिखर धवन

शिखर धवन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। मैच क्रमश: 6, 9 और 11 अक्टूबर 2022 को लखनऊ, रांची और नई दिल्ली में खेले जायेंगे। इनका चयन चयन अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति द्वारा किया गया है।