Current Affairs Daily Hindi Quiz: 07 अप्रैल 2022

Current Affairs Daily Hindi Quiz: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. आज के करेंट अफेयर्स क्विज में विश्व स्वास्थ्य दिवस, एशियाई विकास बैंक, सतलज-यमुना लिंक और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है.

1. विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?

a. 12 मार्च

b. 7 अप्रैल

c. 15 अगस्त

d. 18 नवंबर

2. ‘विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस’ (International Day of Sport for Development and Peace) निम्न में से कब मनाया जाता है?

a. 6 अप्रैल

b. 10 नवंबर

c. 12 मार्च

d. 14 मई

3. अलेक्जेंडर वुसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है?

a. जर्मनी

b. जापान

c. सर्बिया

d. नेपाल

4. हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया?

a. आईएनएस विक्रांत

b. आईएनएस रणवीर

c. आईएनएस अरिहंत

d. आईएनएस वलसुरा

5. हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज-यमुना लिंक (Sutlej Yamuna Link) नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है?

a. हरियाणा

b. तमिलनाडु

c. कर्नाटक

d. झारखंड

6. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रह सकती है?

a. 6.5 प्रतिशत

b. 4.5 प्रतिशत

c. 7.5 प्रतिशत

d. 5.5 प्रतिशत

7. भारत के किस शहर ने कोरोना के नए वैरिएंट XE के पहले मामले की सूचना दी है?

a. दिल्ली

b. मुंबई

c. बेंगलुरु

d. पटना

8. उस पोर्टल का नाम क्या है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है?

a. टेंपल 180

b. टेंपल 90

c. टेंपल 120

d. टेंपल 360

उत्तर-

1. b. 7 अप्रैल

विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है. इसे पहली बार साल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मनाया गया था. इसी असेंबली से तय हुआ था कि दुनियाभर में साल 1950 से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा. इस साल के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम- हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य है.

2. a. 6 अप्रैल

विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस (International Day of Sport for Development and Peace) 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है. इस क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया था. इस दिन को अपनाना संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की उन्नति और सामाजिक और आर्थिक विकास पर खेल के सकारात्मक प्रभाव की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है.

3. c. सर्बिया

अलेक्जेंडर वुसिच को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है. अलेक्जेंडर वुसिच 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे हैं, और 2012 से वे सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी (SNS) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2014 से 2016 और 2016 से 2017 तक दो कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है. सर्बिया एक लैंडलॉक्ड देश है जो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है.

4. d. आईएनएस वलसुरा

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने INS वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है. यह देश के लिये असाधारण सेवाओं हेतु भारत में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है. तीन रक्षा बलों में से भारतीय नौसेना वर्ष 1951 में डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी.

5. a. हरियाणा

हाल ही में हरियाणा विधानसभा द्वारा सतलज-यमुना लिंक (Sutlej Yamuna Link) नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है. इसके पूरा हो जाने के बाद यह नहर हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और ब्यास नदियों के पानी को साझा करने में सक्षम होगी. प्रस्तावित सतलज-यमुना लिंक नहर 214 किलोमीटर लंबी नहर है जो सतलज और यमुना नदियों को जोड़ती है.

6. c. 7.5 प्रतिशत

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रह सकती है. हालांकि, चीन जनवरी-दिसंबर, 2022 के बीच पांच फीसदी की वृद्धि दर्ज कर सकता है. एडीबी के परिदृश्य-2022 में कहा गया है कि भारत की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर आठ फीसदी तक पहुंच सकती है, जबकि 2023 में चीन की वृद्धि दर घटकर 4.8 फीसदी रह सकती है.

7. b. मुंबई

भारत में कोरोना के नए वैरिएंट XE ने हाल ही में दस्तक दे दी है. कोराना वायरस का यह केस मुंबई में मिला है. अब ऐसे में इस बात की आशंका है कि इसका संक्रमण देश के दूसरे इलाकों में फैल सकता है. कोरोना के घटते मामलों के बीच कोरोना के XE वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, नया XE वेरिएंट पहली बार 19 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में पाया गया था. यह दो अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट बीए.1 तथा बीए.2 का एक म्यूटेंट हाइब्रिड है.

8. d. टेंपल 360

टेंपल 360 पोर्टल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है. यह एक अनूठा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं. इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे. इस पोर्टल का अनावरण संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया.