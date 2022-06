Current Affairs Daily Hindi Quiz: 08 जून 2022

Current affairs quiz in hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. आज के करेंट अफेयर्स क्विज में भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है.

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 08 जून 2022 को रेपो दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी का घोषणा किया है?

a. 0.10 फीसदी

b. 0.50 फीसदी

c. 0.90 फीसदी

d. 0.20 फीसदी

2. आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है?

a. एसबीआई

b. पीएनबी

c. बैंक ऑफ बड़ौदा

d. बैंक ऑफ इंडिया

3. विश्व महासागर दिवस (World Oceans Day) निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?

a. 10 जनवरी

b. 12 मार्च

c. 8 जून

d. 14 अप्रैल

4. अंतर्राष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया?

a. सतीश पाई

b. राहुल त्यागी

c. मोहन मल्होत्रा

d. अशोक अग्निहोत्री

5. विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 (World Brain Tumor Day 2022) की थीम क्या है?

a. Stop Multiple Sclerosis

b. Stop Multiple Stronger

c. Together We Are Stronger

d. इनमें से कोई नहीं

6. किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है?

a. बिहार

b. पंजाब

c. तमिलनाडु

d. राजस्थान

7. किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक-2022 (Environmental Performance Index-2022) में सबसे नीचे स्थान दिया गया है?

a. भारत

b. चीन

c. रूस

d. जापान

8. भारत और किस देश के बीच 05 जून से 16 जून, 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘पूर्व सम्प्रीति-X’ (EX SAMPRITI-X) का आयोजन किया जा रहा है?

a. चीन

b. रूस

c. पाकिस्तान

d. बांग्लादेश

उत्तर-

1. b. 0.50 फीसदी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने (Repo Rate Hike) का घोषणा कर किया है. अब रेपो रेट 0.50 फीसदी बढ़कर 4.90 फीसदी हो गया है. यह लगभग एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है. आरबीआई के इस फैसले से बैंक ग्राहकों को जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि जल्द ही बैंक पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन की EMI में बढ़ोतरी कर सकते हैं.

2. a. एसबीआई

आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है. आलोक कुमार चौधरी ने साल 1987 में Probationary officer के रूप में बैंक में नौकरी की शुरुआत की थी. मैनेजिंग डायेक्टर के पद पर पहुंचने से पहले वे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस और HR की भी जिम्मेदारी निभा चुके है. इससे पहले आलोक चौधरी तीन साल के लिए एसबीआई के दिल्ली सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के रूप में भी काम कर चुके हैं. बैंक के साथ अपने 32 साल के करियर के दौरान उन्होंने अलग-अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं.

3. c. 8 जून

विश्व महासागर दिवस (World Oceans Day) प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है. यह दिवस मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है. पहला विश्व महासागर दिवस वर्ष 2009 में 'हमारे महासागर, हमारी जिम्मेदारी' विषय के साथ मनाया गया था. विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्त्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है.

4. a. सतीश पाई

अंतर्राष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान (International Aluminium Institute) ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है. वे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमीनियम उत्पादकों में से एक है. इससे पहले वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य करते हुए, वे अल्को कॉर्पोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन कहर्स का स्थान लेंगे.

5. c. Together We Are Stronger

दुनियाभर में हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है. ये दिवस ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है. ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाएं बड़े पैमाने बढ़ जाती हैं और यह कैंसर और नॉन-कैंसर दोनों हो सकता है. वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 की थीम 'Together We Are Stronger' है.

6. d. राजस्थान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को फिर से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है. साथ ही पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि जारी रहेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से शुरू होंगे. इसमें सभी उम्र के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य में प्रतिभा खोज का एक बड़ा मंच बनेगा.

7. a. भारत

भारत को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक-2022 (Environmental Performance Index-2022) में सबसे नीचे स्थान दिया गया है. इन देशों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाले सूचकांक में देश ने 180 देशों में सबसे कम स्कोर किया है. पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 18.9 के कुल स्कोर के साथ 180वें स्थान पर है और पिछले एक दशक में प्रदर्शन में 0.6 अंकों की गिरावट आई है. भारत के पड़ोसी देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है जिसमें पाकिस्तान 176वें और बांग्लादेश 177वें स्थान पर है.

8. d. बांग्लादेश

भारत-बांग्लादेश के बीच 05 जून से 16 जून, 2022 तक बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन पर एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘पूर्व सम्प्रीति-X’ (EX SAMPRITI-X) का आयोजन किया जा रहा है. अभ्यास सम्प्रीति दोनों देशों द्वारा बारी-बारी से आयोजित किया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है. इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है.