Current Affairs Daily Hindi Quiz: 13 जून 2022

1. c. 12 जून हर साल 12 जून को दुनियाभर में बाल श्रम निषेध दिवस (World Day Against Child Labour) मनाया जाता है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ (ILO) ने पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद साल 2002 में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया. अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ (ILO) के 187 सदस्य देश हैं. बाल श्रम निषेध दिवस 2022 का थीम: "बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण" (Universal Social Protection to End Child Labour) है.

