Current Affairs Daily Hindi Quiz: 25 मार्च 2022

Current Affairs Daily Hindi Quiz: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. आज के करेंट अफेयर्स क्विज में असम राइफल्स का स्थापना दिवस, चेन्नई सुपर किंग्स, फीफा विश्व कप 2022 और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है.

1. असम राइफल्स का स्थापना दिवस (Raising Day of Assam Rifles) निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है?

a. 10 जनवरी

b. 24 मार्च

c. 12 अगस्त

d. 18 मई

2. चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का नया कप्तान निम्न में से किसे नियुक्त किया गया?

a. रविंद्र जडेजा

b. सुरेश रैना

c. मोईन अली

d. ऋतुराज गायकवाड़

3. ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं?

a. ग्लेन मैक्सवेल

b. स्टीव स्मिथ

c. डेविड वॉर्नर

d. उस्मान ख्वाजा

4. भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 (Fifa World Cup 2022) की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है.

a. Vedantu

b. Unacademy

c. Classplus

d. Byju’s

5. प्रतिवर्ष किस तारीख को गुलामी एवं ट्रान्सअटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) मनाया जाता है?

a. 10 जनवरी

b. 12 अगस्त

c. 25 मार्च

d. 20 जुलाई

6. डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया?

a. ब्रह्मोस

b. अग्नि

c. नाग

d. त्रिशूल

7. किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने ‘एबेल पुरस्कार 2022’ जीत लिया है?

a. चीन

b. रूस

c. जापान

d. अमेरिका

8. निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है?

a. इंग्लैंड

b. न्यूजीलैंड

c. ऑस्ट्रेलिया

d. पाकिस्तान

उत्तर-

1. b. 24 मार्च

24 मार्च को असम राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है. इस बार असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया. असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है. इसकी शुरुआत यह ब्रिटिश राज के तहत साल 1835 में हुई थी.

2. a. रविंद्र जडेजा

इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (IPL 2022) के शुरू होने ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. महेंद्र सिंह धोनी की जगह अब रविंद्र जडेजा सीएसके की कप्तानी करेंगे. धोनी साल 2008 में लीग की स्थापना के बाद से सीएसके के कप्तान रहे थे. धोनी की कप्तानी में सीएसके ने चार बार आईपीएल (IPL) का खिताब अपने नाम करने का कारनामा किया है. चेन्नई ने साल 2010, साल 2011, साल 2018 और साल 2021 में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की थी.

3. b. स्टीव स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के उप-कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8 हजार रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सबसे तेज 8 हजार रन बनाने के मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है. स्टीव स्मिथ ने लाहौर टेस्ट की दूसरी पारी में हसन अली की गेंद पर चौका लगाकर यह मुकाम हासिल किया.

4. d. Byju’s

भारतीय मूल की कंपनी बायजूस ने फीफा विश्व कप 2022 (Fifa World Cup 2022) की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है. कतर में होने वाले विश्व कप के लिए बायजूस को आधिकारिक तौर पर स्पॉन्शर चुन लिया गया है. कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के प्रायोजक बनने के साथ बायजूस भारत की पहली कंपनी बन गयी है. इसके साथ ही बायजू फीफा विश्व कप को पूरी दुनिया में स्पॉन्सर करने वाली एडटेक ब्रांड बन गयी है. फीफा वर्ल्ड कप के साथ जुड़ने के साथ बायजू युवाओं को शिक्षा से जुड़े कंटेंट भी देगी.

5. c. 25 मार्च

प्रतिवर्ष 25 मार्च को गुलामी एवं ट्रान्सअटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) मनाया जाता है. यह दिन उन लोगों को याद करता है, जो ‘ट्रान्सअटलांटिक दास व्यापार’ के कारण पीड़ित हुए और मर गए. इसे इतिहास में मानव अधिकारों का सबसे खराब उल्लंघन कहा गया है. इस दिवस को पहली बार साल 2008 में “Breaking the Silence, Lest We Forget” थीम के तहत मनाया गया था.

6. a. ब्रह्मोस

डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया. यह एक मिड-रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. इसे भारत के DRDO और रूस के NPO Mashinostroyeniya द्वारा विकसित किया गया है. इस मिसाइल का नाम रूस और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है.

7. d. अमेरिका

अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है. उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी, विशेष रूप से इसके ज्यामितीय, बीजीय और गतिशील पहलुओं में उनके योगदान के लिए मिला है. टोपोलॉजी गणित का एक क्षेत्र है जो अलग-अलग रूपों की दो चीजों को समान मानता है, यदि वे एक दूसरे में विकृत हो सकते हैं. एबेल पुरस्कार पहली बार साल 2003 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन-पियरे सेरे को बीजगणितीय ज्यामिति, टोपोलॉजी और संख्या सिद्धांत में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था.

8. c. ऑस्ट्रेलिया

आईसीसी महिला विश्व कप 2022 (ICC Women’s World Cup 2022) में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है. इसी के साथ लीग स्टेज पर उसने अपने सारे मुकाबले जीतते हुए सेमीफाइनल में एंट्री ली है. ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बांग्लादेश को अपना अगला और आखिरी लीग मैच अब इंग्लैंड से खेलना है. ये मुकाबला 27 मार्च को खेला जाएगा.