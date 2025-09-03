Current Affairs One Liners 03 Sep 2025: FSSAI का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया?  

Current Affairs Hindi One Liners 03 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में FSSAI के नए सीईओ आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.
- कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी- 1,500 करोड़
- कोयला मंत्रालय 4 सितंबर 2025 को किस शहर में कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा- मुंबई
- हाल ही में किसे FSSAI का सीईओ नियुक्त किया गया- रजित पुन्हानी
- साल 2025 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौनसा शहर करेगा- शारजाह
- एपीडा ने भारत के कृषि-खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की है- भारती पहल
- अभ्यास मैत्री के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया-मेघालय
