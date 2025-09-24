Current Affairs One Liners 24 Sep 2025: बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने है?

Current Affairs One Liners 24 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष, इंटरपोल एशियन कमेटी आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने है-सौरव गांगुली

केन्द्रीय कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण के लिए कितने करोड़ आवंटित किये- 2,192 करोड़

वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (CGCA) का पदभार किसने संभाला- वंदना गुप्ता

वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI) 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है- नई दिल्ली

ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट (GFRS) 2025 का लोगो किसने जारी किया- केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा

क्विंटन डि कॉक ने किस फॉर्मेट से संन्यास वापस लिया है- वनडे