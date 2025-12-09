Current Affairs Quiz 09 Dec 2025: दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया?

Current Affairs Quiz 09 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है परीक्षा की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?

A) इटली

B) फ्रांस

C) भारत

D) नेपाल 1. C) भारत

भारत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी 8 से 13 दिसंबर, 2025 तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में कर रहा है। 2. मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है?

A) राजस्थान

B) महाराष्ट्र

C) उत्तर प्रदेश

D) मध्य प्रदेश 2. A) राजस्थान राजस्थान, मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत अपनी मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

3. हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? A) सियाचिन ग्लेशियर B) डोकलाम C) गलवान घाटी (लद्दाख) D) नाथू ला दर्रा 3. C) गलवान घाटी (लद्दाख) दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक गलवान घाटी (लद्दाख) में स्थापित किया गया है, जहां पांच साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे. यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM-120 चौकी के पास स्थित है. 4. भारत ने चक्रवात 'दितवाह' के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया?

A) ऑपरेशन दोस्त

B) ऑपरेशन सागर बंधु

C) ऑपरेशन मैत्री

D) ऑपरेशन राहत 4. B) ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने चक्रवात 'दितवाह' के तत्काल बाद पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में श्रीलंका को तत्काल मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सहायता प्रदान करने के लिए 28 नवंबर 2025 को 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू किया। 03 दिसंबर से 09 दिसंबर 2025 के बीच, भारतीय वायुसेना के चार सी-17 ग्लोबमास्टर विमानों द्वारा भारतीय सेना के इंजीनियरों की विशेष टीमों के साथ चार मॉड्यूलर बेली ब्रिज प्रणालियों को श्रीलंका में तैनाती के लिए हवाई मार्ग से ले जाया गया है।