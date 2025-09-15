Current Affairs Quiz 15 सितंबर 2025: Engineers’ Day किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है?

Current Affairs Quiz In Hindi 15 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025, ISSF वर्ल्ड कप 2025से जुड़े सवाल शामिल हैं.
1. हाल ही में PM मोदी ने असम के किस ज़िले में लगभग ₹6,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया?
a) गुवाहाटी
b) दरांग
c) जोरहाट
d) डिब्रूगढ़
1. b) दरांग
सितम्बर 2025 में असम के दरांग ज़िले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग ₹6,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क और रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आएगा और औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा।
2. 2025 में ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता?
a) मनु भाकर
b) रिद्धिमा पांडे
c) ईशा सिंह
d) रिद्धि फोर
2. c) ईशा सिंह
ISSF वर्ल्ड कप 2025 (निंगबो, चीन) के शुरुआती चार दिनों तक किसी भी भारतीय निशानेबाज़ ने फाइनल तक जगह नहीं बनाई थी। पाँचवे दिन महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में ईशा सिंह और रिदम संगवान ने जगह बनाई, जहाँ ईशा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का इस प्रतियोगिता में पहला पदक भी रहा।
3. नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनीं, जिन्होंने 12 सितम्बर 2025 को शपथ ली?
a) विद्या देवी भंडारी
b) सुशीला कार्की
c) ओनसरी घर्ती
d) सुजाता कोइराला
3. b) सुशीला कार्की
12 सितम्बर 2025 को 73 वर्षीय सुषिला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे इससे पहले नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। उनका कार्यकाल ऐसे समय शुरू हुआ जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध और सोशल मीडिया बैन को लेकर व्यापक प्रदर्शन हो रहे थे।
4. 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप (लिवरपूल) में 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता?
a) निखत ज़रीन
b) मीनाक्षी हुड्डा
c) लवलीना बोरगोहेन
d) मंजीत कौर
4. b) मीनाक्षी हुड्डा
लिवरपूल में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किग्रा भारवर्ग के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कज़ाख़स्तान की पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता नाज़िम किज़ाइबे को 4-1 से हराया।
5. भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस (National Engineers’ Day) 2025 कब मनाया गया?
a) 5 सितम्बर
b) 12 सितम्बर
c) 15 सितम्बर
d) 2 अक्टूबर
5. c) 15 सितम्बर
राष्ट्रीय अभियंता दिवस (National Engineers’ Day) हर वर्ष 15 सितम्बर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान अभियंता और दूरदर्शी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती को समर्पित है। उनका जन्म 15 सितम्बर 1861 को कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने आधुनिक भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
