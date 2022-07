Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने ODI मैचों से लिया संन्यास - यहाँ देखें बल्लेबाजी/ गेंदबाजी के प्रमुख आंकड़े

Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने 18 जुलाई, 2022 को ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बेन स्टोक्स ने चौंकाने वाली घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच डरहम में पहला वनडे मुकाबला उनका आखिरी मैच होगा।

बेन स्टोक्स ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक लंबा नोट पोस्ट करते हुए कहा, "इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी मैच ODI क्रिकेट में मंगलवार को डरहम में खेलूंगा। मैंने ODI क्रिकेट प्रारूप से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह एक अविश्वसनीय रूप से कठिन निर्णय है। मैंने इंग्लैंड के लिए अपने साथियों के साथ खेलने के हर एक मिनट का एन्जॉय किया है। हमने साथ में एक अविश्वसनीय यात्रा की है।"

उन्होंने कहा कि यह निर्णय अपने आप में जितना कठिन है, उतना ही मुश्किल है इस तथ्य को स्वीकार करना कि वह अपने साथियों को इस प्रारूप में अपना 100 प्रतिशत नहीं दे सकते हैं साथ ही इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए जर्सी पहनने पर आपसे कुछ भी कम की उम्मीद नहीं की जाती है।

