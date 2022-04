केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टरों की खरीद को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने 3,887 करोड़ रुपये की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टरों (एलसीएच) की खरीद को 31 मार्च 2022 को मंजूरी दे दी. बता दे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने यह मंजूरी दी.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना के लिए तथा पांच हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए होंगे. मंत्रालय ने कहा कि सीसीएस ने 3,887 करोड़ रुपये की लागत से 15 हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर (एलसीएच) लिमिटेड सीरीज उत्पादन की खरीद के साथ-साथ 377 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे की प्रणाली को मंजूरी दी है.

After the Cabinet Committee on Security approval for procurement of 15 Light Combat Helicopters yesterday, Defence Ministry today inked 2 separate contracts for IAF & Indian Army with HAL, Bengaluru worth Rs 3,887 Crores for these choppers: Defence Ministry pic.twitter.com/LAIBX3qs6X