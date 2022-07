ICC ODI Team Rankings 2022: भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा, जानें पाकिस्तान किस स्थान पर?

ICC ODI Team Rankings 2022: India jumps to third place, know where is Pakistan

England have been bowled out for their lowest ODI total against India! #ENGvIND | https://t.co/62zyAmdxVs pic.twitter.com/JgmQ8tgFRF

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप