Agni-4 Missile: भारत ने रचा इतिहास, अग्नि-4 मिसाइल का किया सफल परीक्षण

Agni-4 Missile: भारत ने 06 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. यह परीक्षण ओडिशा के ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप से की गई. बता दें परमाणु हथियार (nuclear weapon) ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का सफल परीक्षण देश की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि का प्रतीक है.

A successful training launch of an Intermediate-Range Ballistic Missile, Agni-4, was carried out at approximately 1930 hours today from APJ Abdul Kalam Island, Odisha. The launch validated all operational parameters as also the reliability of the system: Defence Ministry pic.twitter.com/bcwOs2KkXU