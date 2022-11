Excel Awards 2022: भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता (EXCELL) पुरस्कार-2022 जीता, जाने इसके बारे में

Excel Awards 2022: थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'देश श्रेणी' में भारत लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग (EXCELL) अवार्ड्स 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने परिवार नियोजन के सुधार में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की। भारत के परिवार नियोजन में सुधार के लिए महिलाओं और मातृ स्वास्थ्य पर एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किया जा रहा प्रयास देश की प्रगति को प्रदर्शित करता है।

India wins the prestigious EXCELL award - Leadership in Family Planning by @ICFP2022.



The award is a recognition of India's efforts under PM @NarendraModi Ji's leadership towards ensuring access to quality family planning choices based on right information & reliable services. https://t.co/FiMEU5mrDm