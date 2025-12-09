नई पहल: इंडिया पोस्ट ने इस राज्य में लांच किया राज्य का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस? यहां देखें हाई लाइट्स

इंडिया पोस्ट ने केरल का पहला Gen-Z थीम आधारित पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर CMS कॉलेज, कोट्टायम में शुरू किया है। यह पूरी तरह छात्रों की सोच और रचनात्मकता पर आधारित एक मॉडर्न, यूथ-फ्रेंडली स्पेस है, जिसका उद्देश्य पोस्टल सेवाओं को पढ़ाई, काम और मनोरंजन के साथ जोड़कर नए तरीके से पेश करना है। इसका थीम है- “Of the students, by the students, for the students.” है.
राज्य का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस
यह एक्सटेंशन काउंटर CMS कॉलेज के अंदर स्थित है और इसका उद्घाटन एन.आर. गिरी, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज (केरल सेंट्रल रीजन) ने किया।
कॉलेज के छात्रों और इंडिया पोस्ट ने मिलकर इसकी डिजाइन और कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिससे यह एक आदर्श कैंपस-कोलैबोरेशन मॉडल बन गया।
यह काउंटर कोट्टायम हेड पोस्ट ऑफिस के एक्सटेंशन की तरह कार्य करेगा और यहां MPCM बुकिंग काउंटर, पैकेजिंग सुविधाएँ और MyStamp प्रिंटर उपलब्ध हैं।
लोकेशन
CMS कॉलेज कैंपस, कोट्टायम में Gen-Z पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर
स्थिति
केरल का पहला Gen-Z थीम आधारित पोस्ट ऑफिस
उद्घाटनकर्ता
एन.आर. गिरी, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज (केरल सेंट्रल रीजन)
थीम
“Of the students, by the students, for the students” – छात्र-केंद्रित डिज़ाइन
यह डाक विस्तार काउंटर एक जीवंत, युवा, प्रकृति से ओतप्रोत स्थान है जो आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों का सहज मिश्रण है। इसका परिणाम एक आधुनिक डाक विस्तार काउंटर है जो एक कार्य… pic.twitter.com/IeuVEfIXyT
Gen-Z डिज़ाइन और क्या है सुविधाएँ
अंदर का इंटीरियर प्रकृति-आधारित है, जिसमें पिकनिक-स्टाइल सीटिंग, वर्टिकल गार्डन और पुराने टायरों से बनाई गई इको-फ्रेंडली सीटें शामिल हैं।
छात्रों के लिए लैपटॉप व मोबाइल चार्जिंग के साथ वर्क-फ्रेंडली ledge, हाई-स्पीड Wi-Fi और टेक-एनेबल्ड सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
एक छोटा रिक्रिएशन कॉर्नर भी बनाया गया है जिसमें बुकशेल्फ, बोर्ड गेम्स और रीडिंग नुक शामिल हैं, जो इसे एक वर्क कैफ़े–कम–कम्युनिटी हब जैसा अनुभव देता है।
स्टूडेंट और सांस्कृतिक जुड़ाव
CMS छात्रों और स्टाफ द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ इंडिया पोस्ट की विरासत, केरल की सांस्कृतिक झलक और कोट्टायम की “Land of Letters” पहचान को दर्शाती हैं। संचार मंत्रालय और इंडिया पोस्ट ने इसे भविष्य के लिए युवा-केंद्रित, कैंपस-आधारित पोस्टल स्पेस की एक प्रोटोटाइप मॉडल के रूप में पेश किया है।
