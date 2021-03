क्या है 'डबल म्यूटेंट' वायरस, जानें इसके बारे में सबकुछ

#Unite2FightCorona Genome Sequencing by INSACOG shows variants of concern and a Novel variant in India. https://t.co/hs3yAErWJR pic.twitter.com/STHjcMnkMh

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप