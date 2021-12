भारत ने जलवायु परिवर्तन पर UNSC के प्रस्ताव के खिलाफ किया वोट, जानें वजह

भारत ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है. आपको बता दें कि उसके कुछ ही देर बाद रूस ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया है जिससे यह निष्प्रभावी हो गया.

इस प्रस्ताव में बदलते पर्यावरण को दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था. इस प्रस्ताव में विकासशील देशों के हितों के खिलाफ बातें थीं. भारत ने कहा कि यह प्रस्ताव ग्लासगो शिखर सम्मेलन में बेहद कठिनाई से बनी सहमति के खिलाफ है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत के पास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए और वह जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वास्तविक कार्रवाई तथा गंभीर जलवायु न्याय का हमेशा समर्थन करेगा.

