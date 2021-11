India vs New Zealand live streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच, जानें कब और कहां देखें मैच?

India vs New Zealand live streaming: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आज (17 नवंबर) से टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. दोनों टीमों के बीच आज (17 नवंबर 2021) पहला मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट दोनों टीमों के बीच तीन टी20 मैच और 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है. न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन (Kane Williamson) ने टी20 शृंखला से आराम लेने का फैसला किया है.

रोहित शर्मा के हाथों भारतीय टी20 टीम की कमान होगी तो राहुल द्रविड़ टीम के मुख्‍य कोच होंगे. टी20 विश्व कप 2021 की असफलता के बाद अब भारतीय टीम की कोशिश नए कप्‍तान और नए कोच के साथ एक नई शुरुआत करने की होगी. IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले वेंकटेश अय्यर को ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की जगह टीम में शामिल किया गया है. वहीं टी20 वर्ल्‍ड कप टीम से बाहर रहे युजवेंद्र चहल की भी टीम में वापसी हुई है.

🎥 Head Coach Rahul Dravid rekindles his first meeting with a young @ImRo45 & lauds the #TeamIndia T20I captain for his contribution towards the Indian cricket. 👏 ☺️#INDvNZ pic.twitter.com/croLaIElLu — BCCI (@BCCI) November 16, 2021

कब खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच?

टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

टी20 विश्व कप 2021 में भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

भारत T20I Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), रितुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, केएल राहुल, रिषभ पंत, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.

न्यूीजीलैंड T20I Squad: मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमन, जेम्स नीशम, टॉड एश्ले, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटरनर, ग्लेन फ्लिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, कायल जैमिसन, ईश सोढी, टिम साउदी (कप्तान), एडम मिल्ने.