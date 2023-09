IND vs PAK: रिजर्व डे में कैसा है भारत का जीत का रिकॉर्ड, क्या आज होगा कमाल?

Asia Cup 2023 Super Four: एशिया कप 2023 में रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में सुपर फोर फेज के मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें दूसरी बार आमने-सामने हुई. टूर्नामेंट में यह भारत का तीसरा मैच है.

खराब मौसम और मैदान की स्थिति के कारण मैच को उस दिन के लिए रद्द कर दिया गया. ऐसे में मैच के लिए निर्धारित दिन निराशाजनक रहा, मौसम को ध्यान में रखते हुए मैच आज निर्धारित रिजर्व डे में खेला जायेगा.

अब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ आज मैच खेला जायेगा. अभी तक मिली मौसम के अपडेट के अनुसार अभी कोलंबो का मौसम साफ है. मैच के समय क्या स्थिति होगी यह आने वाला समय ही बताएगा.

Ready for the reserve day?



More as India resume their innings against Pakistan at #AsiaCup2023 👇https://t.co/LewRZVnmVf