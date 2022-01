AFC Women's Asia Cup 2022: भारत ने एएफसी महिला एशिया कप 2022 से नाम वापस लिया, जानें वजह

AFC Women's Asia Cup 2022: भारतीय महिला फुटबॉल टीम एएफसी महिला एशियाई कप (AFC Women's Asia Cup 2022) फुटबॉल चैम्पियनशिन से बाहर हो गई है. आपको बता दें कि भारत को 23 जनवरी 2022 को एएफसी महिला एशियाई कप से बाहर होने के लिए बाध्य होना पड़ा.

भारतीय महिला फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी कोरोना (Corona Virus) से संक्रमित हुए हैं. भारतीय महिला फुटबॉल टीम इसके बाद से एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल चैम्पियनशिन से बाहर हो गई है. इसके साथ ही चीन ताइपे के साथ भारत का Group मैच भी रद्द कर दिया गया है.

घटनाओं पर दुख व्यक्त किया

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने एक बयान जारी कर घटनाओं पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि हम उतने ही निराश हैं जितना कि शायद पूरा देश इस स्थिति से अभी होगा. कोरोना मामलों के अतिरिक्त दो खिलाड़ी चोटिल होने के कारण बाहर हो गयी थीं.

Based on the recent announcement by the @theafcdotcom, it is unfortunate that the Indian Women's Football Team were unable to register the required minimum of 13 players for their match against Chinese Taipei in the #WAC2022 & were therefore unable to participate in the match. https://t.co/ZWM57lGSOd