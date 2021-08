ऑपरेशन देवी शक्ति: अफगानिस्तान में बचाव अभियान में जुटी भारतीय वायुसेना, जानें क्यों दिया गया यह नाम

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को हिफाजत के साथ वहां से लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम 'ऑपरेशन देवी शक्ति' रखा गया है. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का काम कर रही है.

हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाल चुकी है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस नाम की पुष्टि की है. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ऑपरेशन देवी शक्ति जारी है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम 'देवी शक्ति' खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है.

Op Devi Shakti continues. 78 evacuees from Kabul arrive via Dushanbe. Salute @IAF_MCC , @AirIndiain and #TeamMEA for their untiring efforts. #DeviShakti

भारत ने 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर लोगों को सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की थी. इससे एक दिन पहले तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में अधिकारियों को अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने और भारत आने के इच्छुक अफगान हिन्दुओं और सिखों को शरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

Evacuation continues!

IAF special repatriation flight with 168 passengers onboard, including 107 Indian nationals, is on its way to Delhi from Kabul. pic.twitter.com/ysACxClVdX