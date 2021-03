भारत में 6.5 प्रतिशत बर्बाद हो रही है कोरोना वैक्सीन की खुराक: स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 मार्च 2021 को कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश वे तीन राज्य हैं, जहां कोविड-19 टीको का अपव्यय सबसे ज्यादा है. कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत में जहां विश्व के सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, वहीं यहां पर कोरोना टीका की खुराक की सबसे अधिक बर्बादी भी हो रही है.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में कोरोना टीके की औसतन 6.5 प्रतिशत खुराक बर्बाद हो रही है. देश के सबसे शिक्षित प्रदेशों में शुमार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीके की सबसे अधिक खुराक बर्बाद हो रही है. तेलंगाना में 17.6 प्रतिशत खुराक बर्बाद हो रही है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना के टीके की करीब 11.6 प्रतिशत बर्बादी हो रही है.

कोरोना टीके की बर्बादी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को इसका किफायती तरीके से इस्तेमाल की चेतावनी भी दी है. स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार, अब तक देश में टीके की 3.51 करोड़ खुराक दी गई है.

इनमें से 1.38 करोड़ खुराक 45 से 60 साल की उम्र के बीच गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी गई है. उन्होंने बताया कि 15 मार्च को दुनिया में कोरोना की 83.4 लाख खुराक दी गई, जिनमें से 36 प्रतिशत खुराक अकेले भारत में दी गई.

Over 10% vaccine wastage in Telangana & Andhra Pradesh. Vaccine wastage in UP is almost the same. It should be reviewed in states that why's vaccine wastage happening? Monitoring must be done every evening & pro-active people should be contacted so that there's no wastage: PM pic.twitter.com/d8TGo4CmHY