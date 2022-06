International Olympic Day 2022: ओलंपिक दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इसका इतिहास और महत्व

International Olympic Day 2022: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक साल 23 जून को मनाया जाता है. यह दिन खेल एवं स्वास्थ्य का जश्न मनाने हेतु मनाया जाता है. ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का एक बड़ा जश्न है. यह साथ ही पूरी दुनिया को क्रियाशील बनाने एवं उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने हेतु सभी को आमंत्रित करता है.

इस दिन का मुख्य उद्देश्य खेलों के महत्व को बढ़ावा देना है. प्रत्येक चार साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है. इसमें दुनिया भर से हजारों एथलीट शामिल होते हैं. इस दिन को पूरी दुनिया के सभी प्रतिभागी याद करते हैं. इस दिन पेरिस के सोरबॉन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी.

