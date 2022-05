David Warner in IPL 2022: टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने डेविड वॉर्नर

. @davidwarner31 scored an outstanding 9⃣2⃣* and bagged the Player of the Match award as @DelhiCapitals beat #SRH . 👏 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/0T96z8GzHj #TATAIPL | #DCvSRH pic.twitter.com/r7HoUWJPrT

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप