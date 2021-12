IPL 2022 Retention: इन 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया, पढ़ें रिटेंशन की पूरी लिस्ट

IPL 2022 Retention: आईपीएल 2022 (IPL 2022) से पहले सभी टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने रिटेन किया है. जबकि राशिद खान, डेविड वॉर्नर, हार्दिक पंड्या, शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया गया है.

मौजूदा आइपीएल की 8 टीमों ने 27 खिलाड़ी रिटेन किए हैं. इसमें 8 विदेशी खिलाड़ी हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4-4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. 3-3 खिलाड़ी रायल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रायल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किए हैं. वहीं, सिर्फ दो खिलाड़ी पंजाब किंग्स ने रिटेन किए हैं.

आईपीएल के नए सीजन में कुल दस टीमों को हिस्सा लेना है, जबकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते में मेगा ऑक्शन होगा. ऐसे में कई बड़े नामों की इस बार ऑक्शन में बोली लगनी तय है. आईपीएल की किस टीम ने कितने रुपयों में खिलाड़ियों को रिटेन किया है, यहां पूरी लिस्ट पढ़ें.

राजस्थान रायल्स ने इन्हें किया रिटेन

राजस्थान रायल्स ने तीन खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इसमें दो भारतीय और एक विदेशी खिलाड़ी शामिल है. राजस्थान रायल्स ने आइपीएल 2021 में टीम की कप्तानी करने वाले संजू सैमसन, ओपनर यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को रिटेन किया है. राजस्थान ने संजू सैमसन को 14 करोड़ रुपये, जोस बटलर को 10 करोड़ रुपये और यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.

केकेआर ने इन्हें किया रिटेन

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आइपीएल 2022 से पहले चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इसमें दो खिलाड़ी भारतीय हैं और दो ही खिलाड़ी विदेशी हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल को 12 करोड़, वरुण चक्रवर्ती को 8 करोड़, वेंकटेश अय्यर को 8 करोड़ और सुनील नरेन को 6 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.

दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें रिटेन किया

दिल्ली कैपिटल्स ने चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इसमें तीन भारतीय और एक विदेशी खिलाड़ी शामिल है. दिल्ली कैपिटल्स ने 16 करोड़ रुपये में रिषभ पंत, 9 करोड़ रुपये में अक्षर पटेल, साढ़े 7 करोड़ रुपये में पृथ्वी शा और साढ़े 6 करोड़ रुपये में एनरिक नोर्खिया को रिटेन किया है.

मुंबई इंडियंस ने इन्हें किया रिटेन

मुंबई इंडियंस ने चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इसमें तीन भारतीय और एक विदेशी खिलाड़ी है. मुंबई ने कप्तान रोहित शर्मा को 16 करोड़ रुपये, जसप्रीत बुमराह को 12 करोड़ रुपये, सूर्यकुमार यादव को 8 करोड़ रुपये और किरोन पोलार्ड को 6 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.

आरसीबी ने इन्हें किया रिटेन

रायल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने तीन खिलाड़ी रिटेन किए हैं. इसमें दो भारतीय और एक विदेशी खिलाड़ी शामिल है. आरसीबी ने विराट कोहली को 15 करोड़ रुपये में, ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ रुपये और मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है.

सीएसके ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इसमें तीन भारतीय और एक विदेशी खिलाड़ी शामिल है. सीएसके ने रवींद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपये में, एमएस धोनी को 12 करोड़ रुपये में, मोइन अली को 8 करोड़ रुपये में और रितुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें किया रिटेन

सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन खिलाड़ियों को रिटेन किया है. इसमें एक विदेशी और दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने केन विलियमसन को 14 करोड़ रुपये में और उमरान मलिक और अब्दुल समद को 4-4 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.

पंजाब किंग्स ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन

पंजाब किंग्स टीम ने सिर्फ दो खिलाड़ी रिटेन किए हैं. पंजाब की टीम ने मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह को रिटेन किया है. मयंक अग्रवाल को पंजाब की फ्रेंचाइजी ने 12 करोड़ रुपये और अर्शदीप सिंह को 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.