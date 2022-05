ISRO ने रचा इतिहास, गगनयान रॉकेट बूस्टर HS200 का किया सफल परीक्षण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 13 मई 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में गगनयान कार्यक्रम (Gaganyaan Program) के लिए ‘ह्यूमन-रेटेड’ ठोस रॉकेट वाहक (एचएस200) का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया.

बता दें कि इस रॉकेट को गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है. इस बूस्टर को जीएसएलवी-मार्क3 रॉकेट के निचले भाग में लगाए जाने की संभावना है. इसे जीएसएलवी-एमके3 (GSLV-Mk3) रॉकेट के एस200 बूस्टर की जगह लगाया जाएगा. यह परीक्षण प्रक्षेपण यान के पहले चरण के अंतर्गत किया गया है.

इसरो ने ट्वीट कर कहा कि 'ISRO ने 13 मई 2022 को स्थानीय समयानुसार सुबह 7:20 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC), श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में गगनयान कार्यक्रम हेतु मानव-रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर (HS200) का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया.

(1/2) ISRO successfully completed the static test of a human-rated solid rocket booster (HS200) for the Gaganyaan Programme at Satish Dhawan Space Centre (SDSC), Sriharikota, Andhra Pradesh on May 13, 2022, at 7:20 AM local time. https://t.co/uKOzVCJYkr