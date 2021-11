Beijing Winter Olympics 2022: कश्मीर के आरिफ ने किया क्वालिफाई, जानें विस्तार से

Beijing Winter Olympics 2022: कश्मीर के अल्पाइन स्कीइर आरिफ खान ने 20 नवंबर 2021 को शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया. शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अगले साल चीन के बीजिंग में 4 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा.

Congratulations to skier Arif Khan for qualifying for Beijing Winter Olympics2022. It is a proud moment for the whole country.@JKSportsCouncil to ensure Arif is provided with world-class training facilities by best-in-class coaches&support staff.I wish him all the best for games.