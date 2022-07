जसप्रीत बुमराह ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया

ICC ODI रैंकिंग 2022: जसप्रीत बुमराह ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर एक रैंकिंग हासिल की है, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग 2022 में लगातार अपनी तीसरी और चौथी रैंकिंग बरकरार रखी है।

ICC ODI बॉलिंग रैंकिंग 2022 में अगले रैंकिंग वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं, जो दो स्थान नीचे 20 वें स्थान पर आ गए हैं, इसके बाद मोहम्मद शमी, जो चार स्थान की छलांग लगाकर 23 वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

No bowler above him 🔝



Jasprit Bumrah stands as the No.1 ODI bowler in the latest @MRFWorldwide rankings!