MCC Announces New Cricket Rules: एमसीसी ने बदल दिए डेड बॉल, नॉन-स्ट्राइकर, मांकडिंग जैसे कई नियम

MCC Announces New Cricket Rules: मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने 09 मार्च 2022 को इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों में संशोधन का घोषणा किया है. उसने आधुनिक क्रिकेट को और भी ज्यादा बेहतर बनाने और पारदर्शिता लाने हेतु फैसला लिया है. इसमें मांकड़िंग आउट, थूक के इस्तेमाल, वाइड बॉल एवं डेड बॉल समेत कई नियमों में सुधार किया है.

एमसीसी के अनुसार, यह सभी नियमों इसी साल एक अक्टूबर से लागू होंगे. ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले क्रिकेट के नियम बदल जाएंगे. आपको बता दें कि क्रिकेट के नियम तय करने का काम एमसीसी (मेलबर्न क्रिकेट क्‍लब) का होता है. एमसीसी ने क्रिकेट में कुछ नए कानून लाने का फैसला किया है.

MCC has today announced its new code of Laws for 2022, which will come into force from 1 October.



