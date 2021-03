मिताली राज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी

What a champion cricketer! 👏👏 First Indian woman batter to score 10K international runs. 🔝 👍 Take a bow, @M_Raj03 ! 🙌🙌 @Paytm #INDWvSAW #TeamIndia pic.twitter.com/6qWvYOY9gC

