मॉडर्ना ने बच्चों पर शुरू की वैक्सीन टेस्टिंग, जानें विस्तार से

अमेरिकी वैक्सीन निर्माता मॉडर्ना (Moderna) ने अब बच्चों पर टीके का ट्रायल शुरू कर दिया है. कंपनी 6 महीने से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल करेगी. कंपनी ने 16 मार्च 2021 को यह जानकारी दी है. इस ट्रायल में मॉडर्ना अमेरिका और कनाडा से 6750 बच्चों को शामिल करेगी.

मॉडर्ना की जो वैक्सीन अभी बाजार में हैं और लोगों को दी जा रही है, वह कम से कम 18 साल की उम्र तक के लोगों के लिए है. मॉडर्ना का कहना है कि अमेरिका और कनाडा में ट्रायल शुरू किया जा रहा है. जो कि कम बच्चों में कोरोना वैक्सीन का टीका तैयार करने में अहम साबित होगा.

शोधकर्ता छोटे बच्चों के साथ मानव परीक्षण शुरू कर वैक्सीन का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं. मानव परीक्षण में शामिल हर बच्चे को 28 दिन के अंतराल पर दो डोज लगाया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में वैक्सीन लेने वाले व्यस्कों के साथ किया जा रहा है. मॉडर्ना ने अपने रिसर्च को दो हिस्सों में करने की बात कही है. पहले हिस्से में 2-12 साल के बीच बच्चे शामिल होंगे और उन्हें दो डोज लगाया जाएगा.

कंपनी ने कहा कि हर डोज 50 या 100 माइक्रोग्राम होगा. जबकि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को 25, 50 या 100 माइक्रोग्राम का दो डोज दिया जा सकता है. परीक्षण के दूसरे चरण में चुनिंदा डोज बच्चों को लगवाया जाएगा. हर समूह में बच्चों को कम खुराक के डोज दिए जाएंगे और स्टडी में शामिल दूसरे बच्चों को उच्च खुराक देने से पहले रिएक्शन की निगरानी की जाएगी.

