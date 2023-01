Republic Day 2023: भारत आज मना रहा 74वां गणतंत्र दिवस, यहाँ देखें ‘कर्त्तव्य पथ’ की झलकियां

74th Republic Day: अपने गौरवशाली इतिहास के साथ देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. ‘कर्त्तव्य पथ’ आज देश के सैन्य कौशल, सांस्कृतिक विविधता सहित कई अनूठी पहलों का गवाह बन रहा है.

परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान किया गया.

गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू हुई. देश आज आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति और और नए भारत की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व कर रही है. आज के इस आयोजन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए है. इस भव्य परेड की शुरूआत राष्ट्रपति की सलामी लेने के साथ शुरू हुई.

पीएम मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे. पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल की डिजिटल विजिटर्स बुक में अपनी अपनी टिप्पणी भी दर्ज की.

