World Athletics Championships 2022 India: नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता

World Athletics Championships 2022 India: ओल्म्पिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 24 जुलाई, 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। उन्होंने पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया।

नीरज चोपड़ा का विजयी थ्रो उनके चौथे प्रयास में आया। उन्होंने फाइनल इवेंट की शुरुआत फाउल थ्रो से की थी, इसके बाद 82.39 मीटर और 86.37 मीटर का थ्रो किया। उन्होंने अंत में अपने चौथे प्रयास में 88.13 मीटर की दूरी दर्ज की और रजत पदक के लिए दौड़ में आए।

ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने इस स्पर्धा में 90.54 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। फाइनल इवेंट में दूसरे भारतीय, विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण करने वाले रोहित यादव 78.72 मीटर, 78.05 मीटर और 77.95 मीटर के थ्रो के साथ 10वें स्थान पर रहे।

World Athletics Championships: India's Neeraj Chopra secures 2nd position, wins silver medal with his 4th throw of 88.13 meters in the men's Javelin finals pic.twitter.com/TOy1P8gJTz — ANI (@ANI) July 24, 2022

रजत पदक जीतने के बाद चोपड़ा ने कहा, "हालांकि परिस्थितियां अच्छी नहीं थीं और हवा की गति भी बहुत अधिक थी, मुझे विश्वास था कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूँगा। मैं परिणाम से संतुष्ट हूँ और मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के लिए पदक जीतने में सफल रहा।"

उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता कठिन थी और प्रतियोगी अच्छे औसत पर फेंक रहे थे, इसलिए यह चुनौतीपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा, "मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। गोल्ड की भूख जारी रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि हमें हर बार गोल्ड नहीं मिल सकता। मैं वह करूंगा जो मैं कर सकता हूं, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करूंगा|

Oregon, USA | While conditions were not good & the wind speed was too high, I was confident I would perform well. I am satisfied with the result, I am happy I was able to win a medal for my country: Neeraj Chopra's after winning a silver medal in #WorldAthleticsChampionships pic.twitter.com/eGdmW2Riwg — ANI (@ANI) July 24, 2022

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हे किसी तरह का दबाव महसूस नहीं किया कि वह एक ओलंपिक चैंपियन हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें तीसरे थ्रो के बाद खुद पर विश्वास था और उन्होंने वापसी कर रजत पदक जीता। चोपड़ा ने कहा, "मैं अगली बार पदक का रंग बदलने की कोशिश करूंगा।"

Oregon,USA | It might have looked easy but Anderson must have put in huge effort to cross 90 metres... He is world lead this year, throwing very good throws, several above 90 meters. I am happy he has worked so hard. This is good for me too, I have good competition: Neeraj Chopra pic.twitter.com/BdvmRBRgga — ANI (@ANI) July 24, 2022

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने नीरज चोपड़ा

जबकि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, वह पोडियम फिनिश करने वाले दूसरे भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं।

प्रसिद्ध लॉन्ग जम्पर अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 की पेरिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा, "यह भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। नीरज को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"

A great accomplishment by one of our most distinguished athletes!



Congratulations to @Neeraj_chopra1 on winning a historic Silver medal at the #WorldChampionships. This is a special moment for Indian sports. Best wishes to Neeraj for his upcoming endeavours. https://t.co/odm49Nw6Bx — Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2022

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इंडिया रिजल्ट्स

जहां नीरज चोपड़ा पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे, वहीं दूसरे भारतीय रोहित यादव 10वें स्थान पर रहे।

एल्धोस पॉल, जो यूजीन, ओरेगॉन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ट्रिपल जंप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बने थे, वह 9वें स्थान पर रहे। फाइनल में उनकी सर्वश्रेष्ठ छलांग 16.79 मीटर थी जो उनके दूसरे प्रयास में आई थी और तीसरे दौर के बाद वह शीर्ष आठवे स्थान से चूक गए।