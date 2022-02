न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को मिला 'स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड’, जानें विस्तार से

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को उनकी खेल भावना हेतु आईसीसी ने साल 2021 का सबसे बड़ा सम्मान दिया है. उनको 'स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021’ से नवाजा गया है. मिशेल ने पिछले साल हुए टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जो खेल भावना दर्शाई थी, उसी कारण ICC ने उन्हें इस अवॉर्ड से नवाजा है.

इस अवॉर्ड को डेरिल मिशेल हासिल करने वाले चौथे न्यूजीलैंड क्रिकेटर बन गए हैं. यह अवॉर्ड उनसे पहले डेनियल विटोरी, ब्रेंडन मैक्कुलम और केन विलियमसन अपने नाम कर चुके हैं. आईसीसी ने साल 2021 में इस विशिष्ट पुरस्कार हेतु न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज डेरिल मिशेल (Daryl Mitchell) को चुना है.

