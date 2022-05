Nicholas Pooran बने वेस्टइंडीज के वनडे और टी20 कप्तान, कीरोन पोलार्ड की लेंगे जगह

निकोलस पूरन को वेस्टइंडीज का नया वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया है. बता दें निकोलस पूरन पिछले महीने संन्यास लेने वाले कीरोन पोलार्ड की जगह लेंगे. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने 03 मई 2022 को इसका घोषणा किया. पूरन इससे पहले पोलार्ड के रहते हुए टीम के उपकप्तान थे.

बता दें विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप को वनडे में टीम का नया उपकप्तान बनाया गया है. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा कि कीरोन पोलार्ड के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद निकोलस पूरन वेस्टइंडीज पुरुष वनडे और टी20 टीमों की कप्तानी संभालेंगे.

निकोलस पूरन इस साल के अंत में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप एवं अक्टूबर 2023 में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी टीम की कमान संभालेंगे. किरोन पोलार्ड के उपकप्तान के रूप में निकोलस पूरन काफी समय से साथ में थे.

