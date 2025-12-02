One Liner Current Affairs 02 Dec 2025: काशी-तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है?

Current Affairs One-Liners: 02 Dec 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में काशी-तमिल संगमम 2025, बीएसएफ का स्थापना दिवस से संबंधित विषय शामिल हैं।

1. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की काउंसिल में भारत को किस कैटेगरी में फिर से चुना गया है- कैटेगरी-B

2. हाल ही में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है- वाइस एडमिरल संजय साधु

3. विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता (WSAC) 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की- 8वीं

4. हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किस पहल का शुभारंभ किया- स्पोर्टएज मेरठ

5. हाल ही में 46वां होंडा पुरस्कार 2025 किसने जीता- डॉ. केनिची इगा

6. बीएसएफ का स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 1 दिसंबर