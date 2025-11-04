One Liners Current Affairs 04 Nov 2025: पीएलआई 1.2 का शुभारंभ किसने किया?

One Liners Current Affairs 04 Nov 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में एशियाई युवा खेल 2025, विशिष्ट इस्पात प्रोत्साहन योजना आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है.

भारत ने मनामा, बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते- 48

हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे जिनका 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया- गोपीचंद पी हिंदुजा

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 4 नवंबर, 2025 को उत्तराखंड के नैनीताल स्थित किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की- कुमाऊं विश्वविद्यालय

किस केन्द्रीय मंत्री ने विशिष्ट इस्पात प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण (पीएलआई 1.2) का शुभारंभ किया- एचडी कुमारस्वामी

हाल ही में रूस ने किस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया- खाबरोवस्क