One Liners Current Affairs 12 Nov 2025: “साइबर भारत सेतु” कार्यशाला

Current Affairs One-Liners: 12 Nov 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में “साइबर भारत सेतु” कार्यशाला से संबंधित विषय शामिल हैं।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए- वियतनाम
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- अंगोला
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) किसके साथ मिलकर सीएसआर, ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी पर वाइब्रैंट कार्यक्रम शुरू किया- डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री एस. कृष्णन ने साइबर प्रत्यास्थता सुदृढ़ करने के लिए किस राज्य में “साइबर भारत सेतु” कार्यशाला का उद्घाटन किया- त्रिपुरा
भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावॉट-घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी (वीआरएफबी) प्रणाली का उद्घाटन किसने किया- विद्युत व आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल
यूआईडीएआई ने बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है-
बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड (रिसर्च फर्म)
किसे हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनेल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स (ओआईसीए) का अध्यक्ष चुना गया है- शैलेश चंद्रा
