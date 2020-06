प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) और चीन के साथ तनातनी के बीच आज (30 जून 2020) को शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई मौके पर राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं.

प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक पीएम मोदी देश को 12 बार संबोधित कर चुके हैं. आज उनका 13वां संबोधन होगा. बता दें कि देश भर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गलवन घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का 30 जून 2020 को राष्ट्र के नाम संबोधन काफी अहम माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री के संबोधन की घोषणा से पहले ही गृहमंत्रालय ने अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस भी जारी की. इसमें आगे किस तरह से क्या-कहां ढील जा रही है इसका जिक्र है. कोरोना संकट के दौर में प्रधानमंत्री पहले भी संबोधित कर चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने मन के बात में देशवासियों को संबोधित करते हुए कोरोना से लेकर तूफान, टिड्डी हमले और लद्दाख में शहीद हुए जवानों के बारे में बात की थी.

