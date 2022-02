PR Sreejesh ने रचा इतिहास, वर्ल्ड गेम्स पुरस्कार जीतने वाले बने दूसरे भारतीय

भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने हाल ही में इतिहास रच दिया है. श्रीजेश 31 जनवरी को साल 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीत लिया. पीआर श्रीजेश यह सम्मान पाने वाले केवल दूसरे भारतीय एथलीट हैं.

साल 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने साल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए यह सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी थीं. उन्होंने इस पुरस्कार के लिए स्पेन के खेल पर्वतारोही अल्बर्टो गिन्स लोपेज और इटली के वुशु खिलाड़ी मिशेल जिओर्डानो को पीछे छोड़ दिया.

Huge congratulations to The World Games Athlete of 2021, Hockey goalkeeper star PR Sreejesh! Also big congratulations to the runners-up, Sport Climbing Olympic champion Alberto Ginés López 🇪🇸 and Wushu star Michele Giordano 🇮🇹. #TheWorldGamesAOTY @FIH_Hockey @ProtectiveLife pic.twitter.com/5AYM0stgY4

भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य पीआर श्रीजेश को 1,27,647 वोट मिले. वहीं लोपेज और जिओर्डाने को क्रमश: 67,428 एवं 52,046 वोट मिले. श्रीजेश इस पुरस्कार हेतु नामांकित होने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति थे तथा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने उनकी सिफारिश की थी. पिछले साल अक्टूबर में FIH स्टार्स अवार्ड्स में श्रीजेश को साल 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था.

#TheWorldGamesAOTY Sreejesh helped India claim bronze at the 2020 Olympics – their 1st Olympic hockey medal in 41 years. He is admired for his sportsmanship, kindness, and a desire to make the world a better place. You'll learn more about the true team player in the days to come! pic.twitter.com/6ude3Y1itC