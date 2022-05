प्रियंका मोहिते ने रचा इतिहास, 8000 मीटर से ऊंची पांच चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते 05 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से अधिक ऊंची पांच चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं. उनके भाई आकाश मोहिते के अनुसार प्रियंका ने 05 मई को शाम 4.52 बजे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा (8,586 मीटर) का अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया.

दरअसल, प्रियंका मोहिते 8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा पर्वत चोटी (Mount Kanchenjunga) पर तिरंगा फहराने में कामयाब रही है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं. बता दें कि कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और ये माउंट एवरेस्ट और के-2 के बाद सबसे ऊंची चोटी है. इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर (28 हजार 169 फीट) है.

