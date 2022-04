रविचंद्रन अश्विन ने रचा इतिहास, आईपीएल में ‘रिटायर्ड आउट’ होने वाले पहले खिलाड़ी बने

What is retired out: आइपीएल के 20वें मुकाबले में लखनऊ टीम के खिलाफ खेले गए मैच में राजस्थान टीम के आर अश्विन ने रिटायर आउट होकर सबको चौंका दिया. बता दें कि अश्विन के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी 'रिटायर्ड आउट' शब्द ट्रेंड करने लगा है.

R Ashwin Retired Out

What is retired out: रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में ‘रिटायर्ड आउट’ (retired out) होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. राजस्थान टीम की तरफ से खेल रहे अश्विन आईपीएल 2022 के बीसवें लीग मुकाबले में लखनऊ टीम के विरुद्ध बल्लेबाजी के दौरान अचानक क्रीज छोड़कर पवेलियन की तरफ लौट गए. राजस्थान ने उन्हें इस मुकाबले में पारी के 10वें ओवर में छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा था. आइपीएल के 20वें मुकाबले में लखनऊ टीम के खिलाफ खेले गए मैच में राजस्थान टीम के आर अश्विन ने रिटायर आउट होकर सबको चौंका दिया. बता दें कि अश्विन के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी 'रिटायर्ड आउट' शब्द ट्रेंड करने लगा है. रिटायर्ड आउट क्या होता है? बता दें कि बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट तब माना जाता है, जब वे अंपायर एवं विपक्षी टीम के कप्तान को बिना बताए तथा बिना उनके रजामंदी के पवेलियन लौट जाता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के नियम 25.4 में बल्लेबाज को रिटायर होने को लेकर नियम-कानून बताए गए हैं. आईसीसी के नियम 25.4.1 के अनुसार, कोई बल्लेबाज गेंद नहीं फेंके जाने की स्थिति में कभी भी रिटायर हो सकता है. खेल शुरू होने से पहले, अंपायर को बल्लेबाज के वापस जाने का वजह बताना होता है. अगली गेंद इसके बाद ही फेंकी जाती है. नियम 25.4.2 के अनुसार, यदि बल्लेबाज किसी बीमारी, चोट और कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति, जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता तथा वे खेलने में असमर्थ में होता है और पवेलियन लौट जाता है, उस स्थिति में बल्लेबाज को ‘रिटायर्ड नॉट आउट’ कहा जाता है. नियम 25.4.3 के अनुसार, यदि बल्लेबाज 25.4.2 में बताए गए कारण के अतिरिक्त किसी कारण से वापस पवेलियन लौट जाता है, उस स्थिति में केवल विपक्षी कप्तान की अनुमति पर ही वह बैटर बल्लेबाजी के लिए वापस क्रीज पर आ सकता है. यदि विपक्षी टीम का कप्तान अनुमति नहीं देता है तथा उसकी बल्लेबाजी जारी नहीं रह सकती, तब उस बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट माना जाता है. रिटायर्ड आउट एवं रिटायर्ड हर्ट में अंतर रिटायर्ड आउट एवं रिटायर्ड हर्ट में बहुत ज्यादा अंतर है. रिटायर्ड आउट में बल्लेबाज वापस नहीं आ सकता, जबकि रिटायर्ड हर्ट में बल्लेबाज बाद में बल्लेबाजी के लिए वापस मैदान पर आ सकता है. अश्विन आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले तथा टी20 में कुल चौथे खिलाड़ी बन गए हैं.

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप AndroidIOS