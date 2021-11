रविचंद्रन अश्विन ने Harbhajan Singh के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ा, इस मामले में तीसरे स्थान पर

Stat Alert - With 418 wickets, @ashwinravi99 becomes India's third-highest wicket-taker in Tests. #TeamIndia pic.twitter.com/TRvelxZ1Wk

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप