Russia-Ukraine crisis: संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटा रूस, जानें वजह

Russia-Ukraine crisis: यूक्रेन युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी.

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ने एक ट्वीट में कहा कि रूस ने यूएनडब्ल्यूटीओ से हटने के अपने इरादे की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि रूस का निलंबन तुरंत प्रभावी है. रूस और यूक्रेन के बीच दो महीने से भी ज्यादा समय से युद्ध जारी है.

UNWTO Members voted to suspend Russia.



Meeting for a first extraordinary UNWTO General Assembly, Members debated the suspension of Russia from the Organization.



declined to step up and defend its position, and announced its withdrawal from UNWTO.



