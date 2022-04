शिखर धवन ने IPL में रचा इतिहास, आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बने

आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 38वें मैच में पंजाब टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने चेन्नई टीम के खिलाफ खेले जा रहे मैच में इतिहास रच दिया है. शिखर धवन ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इस मैच में 2 रन बनाते ही आईपीएल में 6000 रन पूरे कर लिए.

शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले केवल दूसेर बल्लेबाज बन गए हैं. धवन से पहले ऐसा कारनामा केवल विराट कोहली ने किया है. बता दें कि आईपीएल में जहां धवन ने 6 हजार रन भी पूरे किए तो वहीं 200 आईपीएल मैच भी खेलने में सफल हो गए हैं.

Milestone 🚨 - 6000 IPL runs and counting for @SDhawan25 👏👏



He is only the second player to achieve this feat in IPL.#TATAIPL #PBKSvCSK pic.twitter.com/G4Eq1t88Dx