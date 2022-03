Swiss Open 2022: PV Sindhu ने जीता महिला सिंगल्स का खिताब

Swiss Open 2022: पीवी सिंधु ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 (Swiss open 2022) के महिला एकल का खिताब जीत लिया है. टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा फाइनल खेल रही दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की खिलाड़ी को 49 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 21-8 से हराया. पीवी सिंधु ने 49 मिनट में फाइनल अपने नाम किया. इस सीजन में यह उनका दूसरा महिला एकल खिताब है.

इस टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा फाइनल खेल रही डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु की यह 17 मुकाबलों में बुसानन पर 16वीं जीत थी. वे उनसे केवल एक बार साल 2019 हांगकांग ओपन में हारी है. पीवी सिंधु पिछले सत्र के फाइनल में रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई थीं.

PV Sindhu beats Busanan Ongbamrungphan of Thailand by 21-16, 21-8 to claim the Swiss Open 2022 women's singles title. (File photo) pic.twitter.com/pvQolIzhuZ

पीवी सिंधु ने पहले गेम में 3-0 की बढ़त बना ली. बुसानन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कोर 7-7 कर दिया. गेम अंतराल के समय पीवी सिंधु 11-9 से आगे थीं. इसके बाद पीवी सिंधु ने लगातार प्वाइंट्स लेकर चार गेम प्वाइंट्स हासिल किए. फिर बुसानन एक शॉट के वाइड होने पर पीवी सिंधु ने पहला गेम जीत लिया.

दूसरे गेम में पीवी सिंधु काफी आक्रामक होकर खेलीं, जिसका थाईलैंड खिलाड़ी के पास कोई जवाब नहीं था. पीवी सिंधु ने आसानी से दूसरा गेम जीतते हुए खिताब अपने नाम कर लिया.

Congratulations to @Pvsindhu1 on winning the Swiss Open 2022. Her accomplishments inspire the youth of India. Best wishes to her for her future endeavours.