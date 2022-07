Singapore Open 2022 India: पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता, चीन की वांग झी को हराया

Singapore Open 2022 Semifinal: भारत की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 17 जुलाई, 2022 को महिला एकल फाइनल में चीन की वांग झी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का ख़िताब जीता।

पीवी सिंधु ने वांग झी को 21-9, 11-21, 21-15 से हराया और सिंगापुर ओपन 2022 के रूप में इस वर्ष का अपना तीसरा खिताब जीता। इसके पहले पीवी सिंधु ने जनवरी में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 और मार्च में स्विस ओपन 2022 में महिला एकल खिताब भी जीता था।

PV SINDHU has won it 🇮🇳!!!



Thrilling game; here’s that moment !



• Stunning performance by @Pvsindhu1 to clinch her first ever #SingaporeOpen title with a 21-9, 11-21, 21-15 defeat of #WangZhi 🇨🇳

• 3rd title of 2022, she is looking in superb form!



|Video:@bwfmedia| pic.twitter.com/NzP3qdR9o6